Metro de Santiago informa el cierre de 4 estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

18.11.2025 / 12:11

El tramo está afectado de forma parcial desde las las 12:06.

Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

Desde las 12:06 horas, el servicio no se encuentra disponible entre las estaciones La Moneda y Universidad Católica.

Adicionalmente, añadieron que la combinación de la estación Universidad de Chile se encuentra suspendida.

Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio”, escribió la empresa en sus redes sociales

