Metro de Santiago extiende horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Por CNN Chile

30.08.2025 / 12:23

El organismo de transporte público extenderá su horario hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de las líneas 3 y 6 para facilitar el traslado de los fanáticos.

Este sábado, la banda estadounidense Green Day se presentará en el Estadio Nacional, un evento que reunirá a numerosos fanáticos en la capital.

Para facilitar el traslado seguro de los asistentes, Metro de Santiago anunció la extensión de su horario de funcionamiento hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de las líneas 3 y 6.

El ingreso al concierto se realiza a través de la Línea 6, estación Estadio Nacional, mientras que las principales salidas del metro para los fanáticos después del show serán:

  • Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

La medida busca garantizar que los asistentes puedan regresar de manera tranquila y segura tras disfrutar del concierto de la icónica banda de rock.

