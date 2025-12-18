Metro cierra 6 estaciones de la Línea 2 durante la mañana de este jueves

La empresa indicó que el servicio en Línea 2 solo está disponible entre Vespucio Norte y Franklin.

Metro de Santiago informó que Línea 2 está funcionando de manera parcial, por causas que todavía no son informadas.

A las 7:26 horas de este jueves, la empresa reportó a través de sus redes sociales que el servicio sólo está disponible entre estaciones Franklin y Vespucio Norte.

De esta forma, están cerradas las estaciones: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental, Ciudad del Niño, Lo Ovalle, El Parron, La Cisterna, El Bosque, Observatorio, Copa Lo Martinez y Hospital el Pino.

Desde Metro indicaron que dichas estaciones “se encuentran sin servicio de trenes”.

— Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 18, 2025

Posteriormente, a las 8:08 horas, Metro señaló que la operación del servicio se extendió hasta la estación Lo Ovalle. De esta forma, todavía son 6 estaciones las que siguen sin servicio de trenes.

En desarrollo…