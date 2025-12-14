País elecciones presidenciales

Metro cierra estaciones de Línea 1 por disturbios y manifestaciones tras elecciones presidenciales

Por Arelí Zúñiga

14.12.2025 / 23:03

La situación que obligó a suspender el ingreso de pasajeros y la detención de trenes en puntos estratégicos como Baquedano y Universidad Católica.

Metro de Santiago informó este domingo una serie de cierres preventivos en estaciones de la Línea 1 y Línea 5 debido a manifestaciones y disturbios registrados en el exterior de algunas estaciones del centro de la capital tras la jornada de elecciones presidenciales.

A través de redes sociales, la empresa informó que a las 21:34 horas la estación Baquedano de la Línea 1 fue cerrada por manifestaciones en superficie, manteniéndose el ingreso y salida de pasajeros únicamente a través de sus accesos por la Línea 5.

Más tarde, a las 22:44 horas, se comunicó el cierre de la estación Universidad Católica, también de la Línea 1, la cual quedó sin detención de trenes debido a disturbios en el exterior.

Finalmente, a las 22:48 horas, se informó el cierre total de la estación Baquedano, tanto en Línea 1 como en Línea 5, aunque se mantuvo disponible la combinación entre ambas líneas para quienes se encontraban dentro de la estación.

