Metro celebra su medio siglo de historia junto al nuevo “diorama 50 años”: Recrea un tren en estación La Moneda

Metro de Santiago continúa conmemorando sus 50 años de historia.

En el hall del edificio corporativo de la empresa, un tren se detuvo para quedarse. Se trata del NS74 plasmado en el nuevo “Diorama 50 años” conmemorativo, “una obra que condensa historia, arte y vida cotidiana en una escena minuciosa, precisa y profundamente humana#.

La obra fue creada por el artista Rodolfo Gutiérrez, conocido como “Zerreitug”, quien recreó un tren en la estación La Moneda en dirección San Pablo, tal como se conocía en los primeros años de operación del tren subterráneo.

Actualmente, Metro cuenta con 28 dioramas en su red, tres de ellos realizados por Alfredo Urrutia y 25 por Zerreitug, siendo esta la obra número 26 del artista en la estructura.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, comentó que al igual que el resto de las obras, el diorama está disponible “para todas las personas que quieran venir a observarlo”.

“Tiene mucho que ver con nuestra historia y con el compromiso de Metro con la ciudad y con quienes la habitamos. Cuando uno mira la obra, ve historia, cotidianidad, personas, incluso referentes culturales, y eso refleja lo que somos como empresa: estamos conectados con la ciudad, y también lo hacemos a través del arte, que es un compromiso muy relevante para Metro”, señaló.

En el diorama, además, aparece representada la icónica sesión fotográfica de Los Prisioneros en un vagón NS74, en “un guiño que conecta el viaje subterráneo con la historia musical y social del país”.

A ello se suman 30 pasajeros que aparecen dentro del vagón y 10 personas en la estación, quienes “evocan una forma distinta de habitar el Metro. Las figuras no son genéricas: representan personas reales, transformando el diorama en un documento visual de la vida urbana de una época”, remarcó la empresa.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, destacó que “más allá de la experiencia personal, estoy convencido de que, sin Javier Pinto -director de la corporación-, el Metro de Santiago no sería lo que es hoy. El aporte de la Corporación Cultural MetroArte a la ciudad es significativo. Lo que se ha entregado a Santiago con 89 murales y casi 30 dioramas como regalo a la ciudad es incalculable. Y nada de esto sería posible sin los artistas, como Rodolfo y muchos otros, que han aportado con su talento en las estaciones”.

Desde el tren subterráneo señalaron que el diorama y el libro de MetroArte son “el cierre oficial de las actividades de aniversario de Metro”.