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Meteorología emite aviso por precipitaciones en zonas de Antofagasta y Tarapacá: ¿Cuándo lloverá?

Por CNN Chile

11.04.2026 / 18:19

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La DMC señaló que la emisión de un aviso implica que "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto período de tiempo en zonas de las regiones de Antofagasta y Tarapacá.

El fenómeno se producirá entre la madrugada y la mañana de este martes 14 de abril.

Lee también: Meteorología entrega pronóstico de precipitaciones para este otoño: ¿En qué zonas del país podría llover más?

Afectará las siguientes zonas:

  • Antofagasta: Litoral, Cordillera de la Costa, Pampa.
  • Atacama: Litoral, Cordillera de la Costa, sectores de valles, Pampa.

A continuación, los montos estimados de precipitaciones en milímetros:

Meteorología emite aviso por precipitaciones en zonas de Antofagasta y Tarapacá: ¿Cuándo lloverá?/DMC

Meteorología emite aviso por precipitaciones en zonas de Antofagasta y Tarapacá: ¿Cuándo lloverá?/DMC

La emisión de un aviso implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La DMC recomendó a la población mantenerse informada en caso de realizar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

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