Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
LA DMC explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.
El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.
