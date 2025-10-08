País clima

Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes

Por CNN Chile

08.10.2025 / 12:05

{alt}

LA DMC explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en Magallanes?

  • El fenómeno se extenderá hasta la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025.

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Decomisan casi 2 millones de dólares en productos falsificados en Puerto de San Antonio
De Lana Del Rey a Tego Calderón: Rolling Stone publica la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista "billonario" del mundo según Bloomberg
Sismo se registra en la Región de Antofagasta: Revisa su magnitud
Venezuela confirma que realiza ejercicios ante hipótesis de "agresión militar" de Estados Unidos
Hombre resultó herido tras ser atacado por un oso en un supermercado en Japón