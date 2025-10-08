Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes

LA DMC explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región de Magallanes.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que está asociada a “chubascos aislados”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en Magallanes?

El fenómeno se extenderá hasta la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025.

¿Qué es un aviso meteorológico?