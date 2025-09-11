Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en la Región de Arica: Revisa cuándo ocurrirá el fenómeno

Desde el Senapred llamaron a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía", entre otras cosas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la zona norte del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, detallando que, además de la tormenta eléctrica, también habrá “precipitaciones aisladas”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamaron a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas?

El fenómeno se extenderá desde la tarde del jueves 11 de septiembre hasta la noche del viernes 12, preferentemente “durante la tarde-noche”.

¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Arica y Parinacota (Cordillera).

¿Qué es un aviso meteorológico?