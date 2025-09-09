Meteorología emite aviso por nevadas en dos regiones de la zona central: ¿Cuándo ocurrirá en fenómeno?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que también existe la probabilidad de ventisca. Revisa los detalles.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por nevadas en la zona centro sur del país.

El organismo explicó que se trata de nevadas normales a moderadas debido a un sistema frontal, existiendo además la probabilidad de ventisca.

¿Cuándo nevará en la zona central?

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 9 de septiembre hasta la madrugada del miércoles 10.

¿En qué regiones y zonas nevará?

Región del Ñuble (cordillera).

Región del Biobío (Cordillera).

¿Cuánta nieve se pronostica para la zona centro del país?

¿Qué es un aviso meteorológico?