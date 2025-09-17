Meteorología emite aviso por lluvias en la zona central durante Fiestas Patrias: ¿Qué regiones se verán afectadas?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalló que el fenómeno se debe a un frente frío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona centro del país.

El organismo detalló que se trata de precipitaciones normales a moderadas que afectarán dos regiones del país debido a un “frente frío”.

¿Cuándo lloverá en la zona central?

El fenómeno ocurriría entre la mañana del viernes 19 de septiembre hasta la mañana del sábado 20.

¿En qué regiones y zonas lloverá?

Región del Ñuble (Precordillera).

Región del Biobío (Precordillera).