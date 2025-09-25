País clima

Meteorología emite aviso por altas temperaturas en tres regiones: Se prevén hasta 36 °C

Por CNN Chile

25.09.2025 / 13:36

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó este jueves un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona norte del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del sábado 27  hasta la tarde del domingo 28 de septiembre.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

  • Región de Tarapacá (Pampa)
  • Región de Antofagasta (Pampa)
  • Región Atacama (Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

DMC explica qué es un aviso meteorológico

  • Desde Meteorología señalaron que, diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Negocios Rusia duplica las importaciones de salmón de Chile
En octubre comienza cobro de IVA para compras en plataformas extranjeras como Shein o AliExpress: SII explica cómo funcionará
"Chile no está en condiciones de recibir más migración": Boric asegura que propuesta de SNA "no está en los planes del Gobierno"
Presidente Boric y la posibilidad de que críticas a Trump perjudiquen la nominación de Bachelet a la ONU: "Hay que defender la verdad"
Metro de Santiago cierra nuevamente un tramo de Línea 1 por persona en la vía
Jeannette Jara revela las tres mujeres que sondea para encabezar el Ministerio de Hacienda: "Son de alta competencia"