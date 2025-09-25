Meteorología emite aviso por altas temperaturas en tres regiones: Se prevén hasta 36 °C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicó que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó este jueves un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona norte del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del sábado 27 hasta la tarde del domingo 28 de septiembre.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

Región de Tarapacá (Pampa)

Región de Antofagasta (Pampa)

Región Atacama (Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

DMC explica qué es un aviso meteorológico