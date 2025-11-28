País clima

Meteorología anuncia tormentas eléctricas en seis regiones del país: Revisa cuándo ocurrirán y las zonas afectadas

Por CNN Chile

28.11.2025 / 10:36

Desde la DMC detallaron que el fenómeno se debe a un “borde de ataque de baja segregada”, extendiéndose durante varios días.

Este viernes, Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el centro-sur y sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “borde de ataque de baja segregada”, detallando que se extenderá varios días en seis regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas?

  • El fenómeno se extenderá desde la tarde del viernes 28 hasta la noche del domingo de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región del Ñuble (Precordillera, Cordillera)
  • Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de La Araucanía (Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Ríos (Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Lagos (Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral, Patagonia Subandina)
  • Región de Aysén (Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

