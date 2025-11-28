Meteorología anuncia tormentas eléctricas en seis regiones del país: Revisa cuándo ocurrirán y las zonas afectadas

Desde la DMC detallaron que el fenómeno se debe a un “borde de ataque de baja segregada”, extendiéndose durante varios días.

Este viernes, Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el centro-sur y sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a un “borde de ataque de baja segregada”, detallando que se extenderá varios días en seis regiones.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas?

El fenómeno se extenderá desde la tarde del viernes 28 hasta la noche del domingo de noviembre.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región del Ñuble (Precordillera, Cordillera)

Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de La Araucanía (Precordillera, Cordillera)

Región de Los Ríos (Valle, Precordillera, Cordillera)

Región de Los Lagos (Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral, Patagonia Subandina)

Región de Aysén (Cordillera Austral Norte, Patagonia Subandina Norte)

¿Qué es un aviso meteorológico?