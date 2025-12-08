Metallica se querella contra artesana de Puerto Varas por usar su marca en miniaturas incautadas por Aduanas

El caso se originó en marzo, cuando el Servicio Nacional de Aduanas retuvo en Valparaíso 53 piezas provenientes del extranjero que incluían baterías, guitarras y llaveros con el logotipo del grupo.

La banda estadounidense Metallica inició acciones legales en contra de una vendedora artesanal de Puerto Varas tras la incautación de un cargamento con miniaturas e instrumentos decorativos que utilizaban su marca sin autorización.

Según informó LUN, la querella fue presentada por la representación legal de la banda y está dirigida contra la Sociedad Comercial Frecuencia Rock SpA, un local de Puerto Varas dedicado a la venta de artículos vinculados al rock.

Según los antecedentes judiciales, el cargamento fue detectado durante una revisión rutinaria y quedó inmediatamente bajo custodia como presunta infracción a la ley de propiedad intelectual.

Claudia Lagos, representante de la tienda y también artesana, aseguró que los productos fueron encargados a un proveedor internacional sin logos registrados, pero que el envío llegó marcado por un error de fábrica.

“Solicité las piezas sin ninguna marca, pero lamentablemente se equivocaron. La empresa emitió una carta reconociendo la falla”, afirmó. Agregó que su proyecto comercial busca fomentar el interés musical en niños y jóvenes.

La incautación se suma a otros episodios recientes en los que figuras del entretenimiento han presentado acciones legales por uso no autorizado de sus marcas en Chile. En este caso, la justicia deberá determinar si la importación configura delito y si corresponde aplicar multas o sanciones adicionales.