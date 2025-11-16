País elecciones presidenciales

Con un 27,38% de mesas escrutadas: Votos nulos alcanzan un 2,45% en las elecciones

Por CNN Chile

16.11.2025 / 19:34

{alt}

Las cifras preliminares muestran que los votos nulos se encuentran muy cerca de la votación obtenida por los candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

Este domingo, tras el cierre de mesas, se dio inicio al conteo de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Cerca de las 19:00 horas, el Servicio Electoral (Servel), dio a conocer unos de los primeros resultados preliminares respecto a la votacióm, revelando que con 27,38% de las mesas escrutadas, los votos nulos alcanzan un 2,51%.

En tanto, los sufragios en blanco representan un 1,02% del total de votos escrutados.

De acuerdo con los datos publicados por la autoridad electoral, la cifra de votos nulos se encuentra muy cerca de la votación obtenida por algunos candidatos presidenciales, incluyendo a Marco Enríquez-Ominami (1,13%), Eduardo Artés (0,65%) y Harold Mayne-Nicholls (1,28%).

El Servel recordó que estas cifras corresponden a los resultados preliminares y podrían ajustarse conforme avance el escrutinio oficial.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País "La oposición derrotó a un gobierno fracasado": Kast celebra su paso a segunda vuelta presidencial
Elecciones 2025: Revisa los resultados de diputado en el distrito 8
"No ando firmando cheque en blanco a nadie": Los dardos de Parisi a Kast y Jara tras quedar fuera de segunda vuelta
“El llamado es a que unidos recuperemos nuestra patria": Kast agradece respaldo de Kaiser tras pasar a segunda vuelta
Diego Paulsen, jefe de campaña de Evelyn Matthei: “Quien asume esta función debe asumir parte de la derrota”
Jara destaca resultado de primera vuelta con guiños a Matthei, Parisi, ME-O, Artés y Mayne-Nicholls