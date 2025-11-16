Con un 27,38% de mesas escrutadas: Votos nulos alcanzan un 2,45% en las elecciones

Las cifras preliminares muestran que los votos nulos se encuentran muy cerca de la votación obtenida por los candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

Este domingo, tras el cierre de mesas, se dio inicio al conteo de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Cerca de las 19:00 horas, el Servicio Electoral (Servel), dio a conocer unos de los primeros resultados preliminares respecto a la votacióm, revelando que con 27,38% de las mesas escrutadas, los votos nulos alcanzan un 2,51%.

En tanto, los sufragios en blanco representan un 1,02% del total de votos escrutados.

De acuerdo con los datos publicados por la autoridad electoral, la cifra de votos nulos se encuentra muy cerca de la votación obtenida por algunos candidatos presidenciales, incluyendo a Marco Enríquez-Ominami (1,13%), Eduardo Artés (0,65%) y Harold Mayne-Nicholls (1,28%).

El Servel recordó que estas cifras corresponden a los resultados preliminares y podrían ajustarse conforme avance el escrutinio oficial.