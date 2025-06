La Cámara destapa la olla: Mesa directiva anuncia apertura de investigación por posible mal uso de licencias médicas

Aunque aún no hay casos confirmados, el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), aseguró que se actuará con total transparencia y celeridad en el proceso.

La mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados anunció este miércoles la apertura de una investigación interna destinada a esclarecer si algunos parlamentarios incurrieron en un uso indebido de licencias médicas, tras el reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencias médicas activas.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), afirmó que aún no hay cifras específicas que vinculen a diputados con esta situación, ya que se acaba de iniciar la indagatoria.

“Quiero ser muy preciso y conciso. (…) Todavía no tenemos los números porque no se han hecho ni entrecruzamientos. Estamos recién analizando qué personas han tenido o no licencias médicas”, sostuvo.

Lee también: Revelan “error” en asignación de vacaciones en el Senado: Indagatoria tiene dos altos funcionarios al borde de la destitución

Castro enfatizó que la decisión de investigar a los parlamentarios “no es ningún gesto especial que estamos haciendo. Solo estamos diciendo nuestros nombres. Si hay alguien que haya cometido alguna clase de ilícito o falta a la probidad, se va a informar inmediatamente a la prensa y a la comunidad en general“.

Además, se precisó que en caso de encontrar irregularidades en torno a licencias médicas solo se darán a conocer los nombres de parlamentarios, más no de funcionarios de la corporación.

Proceso expedito y compromiso con la transparencia

El titular de la Cámara aseguró que la indagatoria respecto a los parlamentarios será más rápida que en otros casos, ya que la institución cuenta con acceso directo a todos los datos necesarios.

“Hemos dado la autorización para que el secretario pueda hacer todas las consultas necesarias a cualquier órgano del Estado”, señaló.

Asimismo, recordó que los diputados deben informar obligatoriamente cualquier salida del país a la Secretaría General de la Cámara, lo que facilitará la trazabilidad.

Desde la secretaría de la corporación, en tanto, se indicó que se solicitará información “a todos los órganos que sean competentes”, con el objetivo de determinar si hubo faltas a la ética o a la legalidad en el uso de licencias médicas por parte de autoridades del Poder Legislativo.

Castro puntualizó reafirmando el espíritu republicano del proceso: “Espero que no haya ninguno. Lo que yo espero es que este Congreso se levante en términos de probidad y de República. Este es un gesto para cumplir con nuestro mandato como representantes”.