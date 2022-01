En la jornada de este viernes, el presidente electo, Gabriel Boric, presentó a los ministros que conformarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

Una de esas fue Julieta Brodsky, que fue nombrada como la futura ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Brodsky es antropóloga social y cultural de la Universidad de Granada (España), y egresada del magíster en Antropología Urbana de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Además, posee un diplomado en Promoción y Gestión de Derechos Culturales, y desde 2011 ejerce como directora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

Luego de ser nombrada, la antropóloga publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde manifestó su felicidad. “Imposible expresar la emoción que he sentido hoy con todos los mensajes de apoyo que he recibido”, señaló.

En esa misma línea, agradeció el apoyo de la gente del mundo de la cultura, aunque reconoce la responsabilidad que existe para su gobierno.

“Ver al mundo cultural tan feliz y esperanzado con mi nombramiento me honra enormemente, pero también me hace más consciente de la gran responsabilidad que tendremos“, concluyó.

— Julieta Brodsky (@jubrodsky) January 22, 2022