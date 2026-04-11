Menor de 7 años llamó a Carabineros luego que su madre fuera apuñalada por su padre: Imputado quedó en prisión preventiva

La rápida acción del menor permitió la intervención policial y evitó consecuencias fatales en un hecho ocurrido la mañana del viernes.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar quedó al descubierto la mañana del viernes, cuando un hombre fue detenido tras agredir con un arma cortopunzante a su ex pareja en presencia de su hijo.

Según información publicada por el medio El Día, la intervención de Carabineros se produjo luego de que el propio menor, de solo siete años, realizara un llamado de emergencia solicitando ayuda.

De acuerdo con los antecedentes, el sujeto llegó hasta el domicilio de la mujer cerca de las ocho de la mañana con la intención de ver al niño. Sin embargo, la situación escaló rápidamente desde una discusión a un ataque directo, en el que el individuo comenzó a apuñalar a la víctima.

La oportuna comunicación al número de emergencias permitió que personal policial acudiera rápidamente al lugar, logrando asistir a la mujer y detener al agresor en el sitio del suceso. El procedimiento fue adoptado por efectivos de la Subcomisaría Salamanca.

El comisario de la Cuarta Comisaría de Illapel, mayor Ramón Palma, destacó la reacción del menor, señalando: “En este lamentable hecho, queremos destacar la acción del niño, quien rápidamente llamó a Carabineros para solicitar ayuda. Fue esa alerta oportuna, combinada con la respuesta inmediata, lo que nos permitió por un lado, contener y auxiliar a la familia, y por otro, detener al autor de los hechos por femicidio frustrado”.

Asimismo, la autoridad policial enfatizó la importancia de denunciar este tipo de hechos, subrayando que estos procedimientos tienen carácter prioritario. En esa línea, agregó: “Tal como en este caso lo hizo el niño, es fundamental que la comunidad sepa que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, tanto como víctima o como testigo. En estos procedimientos, el tiempo es fundamental para prevenir”.

Desde las autoridades también recordaron que existen canales de orientación y denuncia disponibles, como el fono 1455 “SernamEG Te Orienta”, además de los números de emergencia 133 de Carabineros y 134 de la Policía de Investigaciones.