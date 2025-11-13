Megatoma de San Antonio: Municipalidad afirma que ante el desalojo “no tiene los recursos suficientes para el albergue”

El jefe de gabinete de San Antonio, Esteban Hinojosa, planteó que, ante el desalojo previsto para el 4 de diciembre en la megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, “la municipalidad no tiene los recursos suficientes para el albergue”.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció como plazo hasta el 4 de diciembre para ejecutar el desalojo de la denominada megatoma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela.

En el lugar residen cerca de 10.251 personas, lo que equivale a más de 4 mil familias que habitan en un terreno de 215 hectáreas. Según publicó El Líder de San Antonio, la municipalidad estima que el costo del albergue bordearía los $1.000 millones.

En ese contexto, el jefe de gabinete de San Antonio, Esteban Hinojosa, calificó la situación como “compleja, porque la municipalidad no tiene los recursos suficientes para el albergue. No obstante, la Corte no solo hace responsable a la municipalidad, sino también a algunos ministerios”.

Además, aclaró que el municipio no está a cargo del desalojo: “El responsable es el dueño de los terrenos junto con el Ministerio del Interior. No somos responsables de trasladar. La Corte nos dijo que tenemos que habilitar el albergue”, enfatizó.

Ante este panorama, La Tercera informó que la entidad municipal está trabajando para habilitar un albergue, aunque este tendría capacidad solo para 50 familias, por lo que se está coordinando con distintas instituciones para buscar una solución a la situación.