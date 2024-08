“Me parece irónico”: Isabel Amor tras ausencia de ministra Orellana en Comisión de la Mujer

Por Valentina Sánchez Cárdenas 28.08.2024 / 16:04 Compartir

La ministra de la Mujer no fue parte de la comisión ya que tenía actividad programada en la Región Ñuble. Amor comentó que ella hubiera estado en esa instancia "si es que el Sernameg no me hubiese contratado".