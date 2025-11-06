ME-O y el comentado video de Matthei: “Yo soy director y es muy malo, está mal hecho”

El candidato independiente a la presidencia se refirió al spot que difundió la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, mediante el que busca el voto joven con una canción del género urbano.

Como “un video muy malo” y “mal hecho” calificó Marco Enríquez-Ominami el spot de campaña de Evelyn Matthei, en el que se muestra rodeada de jóvenes con una canción del género urbano de fondo.

El registro ha sido foco de críticas por exponer críticas a “los extremos” que a su juicio representan las candidaturas de José Antonio Kast y de Jeannette Jara. El mensaje viene reforzado con cartéles que sostienen los jóvenes con mensajes como “no soy Jara” y “no soy Kast”.

Mientras el republicano lo evaluó como un video “fome” y una “mala” propuesta, la candidata oficialista remarcó que la campaña debiera enfocarse en propuestas y no eslogans o canciones.

Y si bien desde la coalición de la exalcaldesa han destacado que la pieza busca ser una forma de acercarse al voto más joven, el video sigue dando que hablar.

Desde Quilpué el candidato independiente Enríquez-Ominami fue consultado sobre la pieza audiovisual, asegurando que con su conocimiento como cineasta evaluaba al menos una mala factura en la producción, sin cuestionamientos sobre el fondo de la misma.

“Como director lo encuentro un video muy malo. Yo soy director, es un video muy malo, está mal hecho. Pero sobre el fondo, tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana”, afirmó ME-O.