El cruce de ME-O con moderadores de debate: “Si no le gustan mis respuestas, es un derecho. Pero no las califique”

Un momento tenso se vivió en el debate organizado por Canal 13, cuando tras acabar su tiempo para responder, el candidato independiente pidió detener la discusión emplazando al periodista Iván Valenzuela.

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami tuvo un tenso momento durante el debate organizado por Canal 13, discutiendo fuera de los minutos reglamentarios con los periodistas moderadores de la instancia.

A propósito del resultado del Caso SQM y la denuncia que anunció presentará esta semana en contra del Ministerio Público, ME-O fue consultado quiénes cree que estuvieron detrás de la investigación en su contra, luego que señalara que tuvo intenciones políticas por ser en esos años, asegura, un político que se prospectaba para una carrera presidencial.

“Evidentemente aquí hubo una intencionalidad. Lo que quiero averiguar, no por mí -yo ya perdí 11 años de mi vida, ya tengo el pelo blanco-. Mis hijas lo padecieron duramente. Yo ahora lo que quiero saber es la verdad: quién gestó”, comenzó contestando Enríquez-Ominami.

Recordando el fallo absolutorio de esta semana, el candidato terminó agotando su tiempo sin señalar a quiénes se refiere como autores de la investigación en su contra, siendo consultado una vez más sobre si en específico Patricio Contesse, entonces director ejecutivo de SQM, era parte de lo que denuncia, ME-O agregó: “primero quiero saber en la Fiscalía, donde se originó esto, cuál fue el pacto entre fiscales, políticos y periodistas quién decidió”.

Al señalársele que su tiempo había acabado y que no había contestado, ME-O pidió detener el debate planteando que “si no le gustan mis respuestas, es un derecho, pero no la califique. Si no le gusta, no dé su opinión, porque o si no se sienta aquí a debatir conmigo”, apuntando al periodista y moderador Iván Valenzuela.