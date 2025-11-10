Mayoría amplia y varias abstenciones: El detalle de la votación del Senado que destituyó a Antonio Ulloa

La decisión, impulsada por parlamentarios oficialistas, se produjo pese a que el magistrado defendió su actuación y calificó la medida como “totalmente injusta” y motivada por un “periodo electoral”.

Con una amplia mayoría, el Senado aprobó este lunes los tres capítulos de la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.

En detalle, el primer capítulo de la acusación fue aprobado por 44 votos a favor y 3 abstenciones, reflejando el consenso mayoritario en la Cámara Alta.

El segundo capítulo obtuvo 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, mientras que el tercer capítulo fue respaldado por 30 votos a favor, 7 en contra y 8 abstenciones.

[AHORA]📝Por 44 votos a favor y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el primer capítulo de la Acusación constitucional que la Cámara de Diputados acordó dar lugar en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.

▶️… pic.twitter.com/7ODrfHfqCi — Senado Chile (@Senado_Chile) November 10, 2025

Ulloa queda inhabilitado por 5 años

Con esta votación, el Senado ratificó la decisión adoptada previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, que había dado curso a la acusación presentada por parlamentarios oficialistas.

La decisión, además, la remoción del magistrado de su cargo y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Ulloa fue cuestionado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, luego de que reconociera haber compartido resoluciones judiciales con él.

Aunque el juez argumentó que se trataba de documentos “de menor relevancia” y negó cualquier irregularidad, el Congreso estimó que existían fundamentos suficientes para su destitución.

“No me da vergüenza” y “es totalmente injusto”

Tras la discusión, Ullos aseguró ante la prensa “no tener vergüenza” por la decisión, “porque no he cometido delitos, solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos”.

“Es totalmente injusto, en pleno periodo electoral, pero bueno, se va a ver después cuál es el camino a seguir. Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad“, puntualizó.