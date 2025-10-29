Mayne-Nicholls responde a denuncia de exconcejal Neme: “Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato”

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls se refirió a la denuncia por lesiones leves presentada por el exconcejal Antonio Neme ante Carabineros. En ese contexto, acusó haber sido acosado constantemente por Neme; sin embargo, reconoció que “no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y, por esta razón, extiendo mis disculpas a la ciudadanía”.

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls fue denunciado por el exconcejal Antonio Neme por haberlo agredido.

El hecho ocurrió el martes 28 de octubre en las instalaciones del Country Club de La Reina. Según la versión de Neme, reconoció que insultó al abanderado presidencial debido a las diferencias que mantienen desde hace años.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a la unidad policial”, relató en Emol.

La denuncia fue presentada en la 37ª Comisaría de Vitacura por lesiones leves, y Neme se trasladó hasta un centro de salud familiar para constatar sus lesiones, según publicó Emol.

“Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”, aseguró.

La versión de Harold Mayne-Nicholls

El abanderado presidencial explicó al citado medio que el conflicto con Neme se remonta a 1998. Desde entonces, el exconcejal “me persigue” y, durante estos años, lo “acosa realizando publicaciones en mi contra”, debido a que “lo denuncié por estar cometiendo un delito”. Agregó que, durante este periodo de campaña, Neme “ha hecho lo mismo en redes sociales”.

Respecto de los hechos denunciados, Mayne-Nicholls señaló que, mientras se encontraba en los estacionamientos del Country Club de La Reina, escuchó gritos de una persona.

“No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y fue en ese instante cuando se produjo un forcejeo”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que “de todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y, por esta razón, extiendo mis disculpas a la ciudadanía”.