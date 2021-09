El presidente de ChileTransporte, Mauricio Perrot, advirtió “coletazos bastantes potentes” luego que el Gobierno implementara un plan de contingencia para Fiestas Patrias que considera, entre otros aspectos, la restricción de circulación de camiones en ciertos horarios durante el fin de semana.

En entrevista con CNN Chile, el líder de la asociación gremial dijo que, como entidad, “creemos que los coletazos pueden ser bastante potentes”.

“Ojalá que no suceda en los lugares de alimento, en el cual nosotros también estamos con el tema portuario en el cual los barcos llegan, descargan o reciben y esperan las medidas que se puedan tomar en la carretera”, agregó.

Perrot también destacó que “nosotros lo estamos trabajando fuerte esto con Sofofa -nosotros como gremio somos asociados a Sofofa– y también con Camport, que es la Cámara Portuaria”.

“Entonces, nosotros por eso que decimos que en el fondo las decisiones que se han tomado son bastantes negativas para el tema del desabastecimiento del país”, añadió.

Respecto a soluciones que propone la asociación, su presidente apunta a “levantar barreras” de las plazas de peajes.

“No estamos en contra de que la gente salga de vacaciones ni a celebrar el 18, al contrario”, dijo. Sin embargo, continuó: “no podemos saber nosotros las medidas una semana antes, cuando los clientes -los supermercados, todos- se han planificado de una forma X y nosotros igual con la parte naviera, al igual que toda la cadena logística. Creemos que afecta mucho a la cadena logística esta medida”.

Tras ser consultado sobre si tienen algún porcentaje calculado de cuánto afectaría dicha restricción a la cadena de abastecimiento, Perrot respondió: “yo calculo que -hoy día, tomándose las medidas- afecta básicamente mínimo a un 30% o un 40%, justamente, del parado de las carreteras, de los vehículos, de todo el tema”.

Además, sostuvo que “aquí lo importante es también el cuidado a nuestros conductores. Yo creo que el cuidado a nuestros conductores y el abastecimiento de productos son temas que para nosotros son importantes”.

“Los conductores no pueden pararlos en carretera cuando están haciendo su trabajo. Nosotros creemos que no es un tema muy encima tomarlo. Siempre ha pasado, pero con mayor anticipación nos avisan. Esto ha sido muy a última hora”, agregó.

No han habido reuniones con el Gobierno

Perrot también señaló que como gremio no se han podido contactar con el Gobierno para discutir el tema. “No han querido, no se ha querido y juntamente porque fue una decisión muy unilateral, entonces, eso es lo que nosotros creemos que tuvo que haber sido una mesa de diálogo en la cual nosotros podríamos haber aportado mucho, haber hecho de una forma más equilibrada”.

Descartan tomar acciones

Finalmente, el presidente de ChileTransporte descartó que la asociación vaya a tomar algún tipo de acción sobre el caso. “Por ningún motivo. Nosotros somos totalmente, digamos, no a huelga ni nada por ese estilo”.

“Yo creo que fue demasiado unilateral y no conversada, cuando lo podríamos haberlo hecho en conjunto y pudimos haber hecho una cosa mucho más suave, no afectando a la gente que salga a disfrutar su fin de semana”, concluyó.