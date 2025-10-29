Defensa de Mauricio Ortega recurre a la Corte Suprema por revocación de su libertad condicional

El abogado del condenado por la agresión a Nabila Rifo presentó un recurso ante el máximo tribunal, alegando que su representado cumplía los requisitos legales para mantener el beneficio y que no existió amenaza directa hacia la víctima.

La defensa de Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo, presentó un recurso ante la Corte Suprema para revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que revocó su libertad condicional.

La resolución del tribunal regional se originó a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), el cual argumentó que la víctima no fue debidamente notificada sobre la medida, lo que le impidió ejercer su derecho a ser oída.

El abogado de Ortega, Cristián Muñoz, calificó la revocación como “ilegal y arbitraria”, asegurando que su representado “cumplía con todos los requisitos legales para acceder al beneficio, entre ellos el tiempo de pena cumplido, la ausencia de compromiso delictual y una conducta intachable desde 2016”.

El defensor también destacó que Ortega cuenta con un entorno familiar “favorable a su reinserción” y sostuvo que el recurso de amparo utilizado “no corresponde al caso”, ya que este procedimiento solo procede “ante actos u omisiones ilegales que perturban o amenazan la libertad personal y la seguridad individual”.

De acuerdo con la defensa, la eventual amenaza a la seguridad de Rifo “debe ser cierta, inminente y actual” para justificar la revocación, lo que —a su juicio— no se acredita en los antecedentes del caso. Asimismo, afirmó que la notificación a la víctima se realizó en el domicilio que ella misma había proporcionado.

La causa quedó ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá dirimir si mantiene la revocación o restituye la libertad condicional de Ortega, considerando tanto el derecho a la reinserción del condenado como la protección de la víctima de violencia de género.