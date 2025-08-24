País policial

Maura Rivera habla tras la muerte de su papá por atropello: “Partió de manera abrupta e injusta”

Por CNN Chile

24.08.2025 / 11:00

Este domingo, la bailarina Maura Rivera se refirió a la muerte de su padreAndrés Mauricio Rivera, quien falleció el sábado tras ser atropellado en la comuna de Puente Alto.

El también suegro del exfutbolista Mark González habría cruzado por un paso habilitado y con semáforo en funcionamiento, cuando un motociclista lo impactó, muriendo en el lugar.

La despedida de Maura Rivera a su padre

En una publicación, la bailarina sostuvo que “es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta”.

“No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz”, agregó.

Finalmente, le deseó un “buen viaje a la eternidad”. “Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto”, cerró.

