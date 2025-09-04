Matthei y publicación de reportaje sobre bots que la atacaban: “Lo denuncié hace dos meses y me dolió mucho”

La candidata de Chile Vamos había anunciado hace algunas semanas una querella por los reiterados ataques en redes sociales en su contra, pero finalmente se desistió de la acción judicial.

La candidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI) se refirió al reportaje emitido durante las últimas horas y que dio a conocer la identidad de cuentas bots anónimas en redes sociales que la atacaban a ella y a Jeannette Jara (PC).

Según lo revelado por Chilevisión, la identidad de una de las cuentas llamada Neuroc o @JackedIn es Ricardo Inaiman, quien fue condenado en 2012 por golpear a su propia madre.

Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en “acuerdos” Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aqui vamos a estar pic.twitter.com/mNXEPz31m7 — Neuroc (@JackedIn) August 30, 2025

Además, el reportaje apuntó a que otra cuenta, llamada @Patitoo_Verde en X, coordinaría las otras cuentas y estaría a cargo de Patricio Góngora, renunciado integrante del directorio de Canal 13.

Matthei reacciona por reportaje de cuentas bots

La situación se produce semanas después que la propia Matthei anunciara una querella por la violenta campaña virtual en su contra, a pesar que posteriormente desistió de iniciar las acciones legales correspondientes.

Este jueves, Matthei aseguró que “yo esto lo denuncié hace como dos meses atrás. Lo padecí y me dolió mucho“.

Del mismo modo, sostuvo que “he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro. Que vamos a sacar nuestro país adelante. Que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene“.

“Todos nosotros hemos decidido concentrarnos en el Chile del futuro que realmente tiene a todas las chilenas y chilenos muy acongojados, muy preocupados. Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos y hacia las instituciones”, añadió.

Finalmente, acotó que “nos ven todo el tiempo peleando entre nosotros y hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante y a solucionar los probemas de los chilenos y las chilenas”.