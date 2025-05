Matthei se suma a cuestionamientos a la Justicia y arremete contra la Corte Suprema por caso Monsalve: “Nadie puede entender esto”

Consultada sobre si no está tomando la misma postura del Frente Amplio al cuestionar a la justicia, señaló que "si se toma como crítica, que se tome como crítica. No hay ningún problema".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) se refirió a la sentencia de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo presentado por el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que rebajó su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

El fallo fue dado a conocer durante este lunes, sobre el cual la propia Matthei había tuiteado que “lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante“.

Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante. https://t.co/9hTp92eY5P — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 19, 2025

Posteriormente, durante una actividad de campaña, CNN Chile le preguntó a la exalcaldesa de Providencia si es que sus dichos se referían a la Corte Suprema.

Al respecto, señaló que “la verdad es que nadie puede entender una decisión como esta y lo único que nos importa en este momento es que ojalá a la víctima no la sigan victimizando“.

En esa línea, se le preguntó directamente si estaba criticando la decisión de la Corte Suprema, ante lo cual simplemente respondió: “Sí“.

A continuación se le consultó si su postura no implica caer en lo mismo que el Frente Amplio tras las críticas a las acciones de la Fiscalía, por ejemplo, en el marco del caso ProCultura.

Sobre esta pregunta, aseguró que “mire, nadie puede entender esto“.

“De verdad nadie puede entender esto. Y si se toma como crítica, que se tome como crítica. No hay ningún problema. También me llama la atención, quiero decirle, que en la Corte de Apelaciones de Antofagasta hayan criticado solamente al fiscal Cooper y no haya criticado a la jueza que dio las autorizaciones”, sentenció Matthei.