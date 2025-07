Matthei responde sobre nueva baja en Cadem: “En realidad, lo que más le importa a los chilenos es el tema del narcotráfico”

La abanderada presidencial de Chile Vamos conversó con CNN Chile sobre su posición en la encuesta Plaza Pública Cadem, donde registra una baja de 9 puntos desde el 19 de junio.

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a sus prioridades para enfrentar la carrera presidencial y a sus principales contendores, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Consultada por CNN Chile sobre su ánimo ante los resultados de las encuestas, en particular el último sondeo de Cadem, Matthei respondió: “Quiero señalar que, en realidad, lo que más le importa a los chilenos es el tema del narcotráfico, cómo lo combatimos y cómo está afectando sus vidas el crimen organizado. Así que eso es lo que a mí me importa”.

¿Qué dice la encuesta Cadem?

En el último sondeo de la encuesta Plaza Pública Cadem, Jara se posiciona en el primer lugar con un 28 % en la categoría presidencial espontánea, seguida por Kast con un 23 % y Evelyn Matthei en tercer lugar con un 9 %.

Al consultar a los encuestados qué votarían si la elección presidencial se realizara el próximo domingo, la candidata de la lista Unidad por Chile alcanza un 29 % (+3 puntos), mientras que el abanderado del Partido Republicano llega al 27 % (+5 puntos), ambos avanzando a una eventual segunda vuelta.

En tercera posición se ubica la candidata de Chile Vamos, con un 14 %, registrando una caída de 4 puntos respecto a la semana anterior y un retroceso acumulado de 9 puntos desde el 19 de junio.

➡️ #Cadem En el tercer lugar queda @evelynmatthei con 14%, perdiendo esta semana 4pts y acumulando un retroceso de 9pts desde el 19 de junio. Más atrás les siguen @Parisi_oficial con 8% (-2pts), @Jou_Kaiser con 6%, @marcoporchile con 4% (+2pts) y @MayneNicholls con 2% (-3pts) pic.twitter.com/a3518gRlxb — Cadem_cl (@Cadem_cl) July 14, 2025

No obstante, en escenarios de segunda vuelta, las preferencias experimentan variaciones significativas. Kast superaría a Matthei por 6 puntos (37 % vs. 31 %) y a Jara por 11 puntos (47 % vs. 36 %). Por su parte, Matthei vencería a Jara con una diferencia de 5 puntos (42 % vs. 37 %).