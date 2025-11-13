Matthei en su cierre de campaña en Concepción: “No le creo nada a las encuestas, vamos a pasar a segunda vuelta”

En el cierre regional de su campaña en Concepción, la candidata Evelyn Matthei afirmó que “no le creo nada a las encuestas, vamos a ganar y pasaremos a segunda vuelta”.

En la recta final de las elecciones presidenciales, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, realizó su acto de cierre de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción, Región del Biobío, donde participaron más de 6 mil adherentes.

Durante su intervención, al igual que sus contendores, se refirió a los cánticos ocurridos durante el acto de la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, en la comuna de Maipú.

“Quiero decirles que en nuestro gobierno a los carabineros los vamos a respetar, los vamos a cuidar, los vamos a proteger, porque ellos nos protegen a nosotros todos los días, arriesgan su vida. Habló con muchas mujeres de carabinero. Ellas también tienen susto. Tienen mucho susto de que su marido, el papá de sus hijos, no vuelva. Y he estado con muchas viudas de carabineros, y no vamos a aceptar que eso siga ocurriendo”, remarcó.

Por otro lado, afirmó que terminará con el terrorismo en la macrozona sur en un plazo de un año.

“No le creo nada a las encuestas”

Entre sus propuestas, Matthei destacó la importancia de la creación de empleos, especialmente para los grupos más afectados.

“Vamos a hacer que nuestro país vuelva a crecer, que haya inversión, que la gente encuentre trabajo, que las mujeres encuentren trabajo, que los jóvenes también tengan un futuro. Así que ustedes saben, tuve el honor de ser la ministra del Trabajo de nuestro querido presidente Piñera. Nuestro querido presidente Piñera, que otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Allende, uno que viene mañana acá. Todos ustedes saben a qué me refiero, pero yo tuve el honor de ser su ministra del Trabajo cuando creamos un millón de empleos, y los creamos. Y lo vamos a volver a hacer, no tengan ninguna duda”, afirmó la abanderada, aludiendo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Finalmente, sobre los comicios que se realizarán el 16 de noviembre, manifestó: “Quiero decirles que no les creo nada a las encuestas. Vamos a ganar, vamos a pasar a segunda vuelta”.

Este evento corresponde al tercer cierre regional que realiza la exalcaldesa de Providencia, previo al acto multitudinario en el Estadio Santa Laura, que se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre, con el que pondrá fin a su campaña.

Imagénes del cierre de campaña