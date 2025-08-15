Matthei cuestiona al gobierno por fuga de reos en Valparaíso: “Es hora de que reconozcan que no tienen el control”

La candidata de Chile Vamos criticó al gobierno por la fuga de tres reos peligrosos en Valparaíso, mientras Gendarmería y Carabineros mantienen un operativo para capturarlos y se investiga la posible participación de cómplices externos.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó con dureza la fuga de tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso ocurrida durante la madrugada de este viernes.

¿Qué dijo Matthei?

A través de sus redes sociales, Matthei acusó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de inoperancia en el control de las cárceles del país, señalando que las autoridades no mantienen supervisión efectiva sobre los recintos penitenciarios.

En su mensaje, la candidata afirmó: “Tres presos peligrosos se escapan. Otros son liberados por error. Es hora de que el Gobierno reconozca que no tiene el control de las cárceles“.

Asimismo destacó que “nosotros vamos a recuperar el control, construir más prisiones y aislar a los líderes del crimen organizado. Así empezaremos a darle más seguridad a los chileno”.

La fuga, calificada por Gendarmería como de alta complejidad, involucró apoyo externo y se produjo durante el horario de encierro, cuando un funcionario de vigilancia detectó movimientos inusuales. Pese a la alerta inmediata, los internos ya habían abandonado el perímetro.

¿Quiénes son los prófugos?

Juan Israel González Quezada (27 años): condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, David Florido Cisternas, en 2022.

Claudio Alexander Fornes Vicuña (34 años): sentenciado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio.

Jairo Adonis González Miranda (25 años): condenado por robo con homicidio y multa.

Actualmente, Gendarmería y Carabineros mantienen un operativo conjunto que incluye patrullajes terrestres, control de rutas y revisión de cámaras de seguridad, mientras se investiga si existieron fallas internas o complicidad externa que facilitaron la fuga.