“Una cosa es la investigación y otra son conversaciones de cahuin”: Matthei critica filtración de chats entre Cariola e Hassler

La candidata presidencial señaló que las filtraciones deben ser condenadas, independientemente del lado político, y expresó su preocupación por la posible implicación de corrupción en el caso.

Este lunes, Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, cuestionó la polémica filtración de conversaciones privadas entre la diputada y expresidenta de la Cámara, Karol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Los chats, obtenidos por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) y revelados por La Tercera, han desatado una ola de reacciones, especialmente después de que se conociera que la diputada supuestamente utilizó su influencia para asegurar puestos en la Municipalidad de Santiago para algunos de sus asesores más cercanos, además de realizar duras críticas al gobierno de Gabriel Boric.

Tanto Hassler como Cariola están bajo investigación por presunto tráfico de influencias.

En ese contexto, la exjefa comunal de Providencia se mostró crítica ante las filtraciones, señalando que no comparte la práctica.

“A mí no me gustan esas filtraciones, ¿qué quieres que te diga? Desde siempre me ha parecido que una cosa es la investigación de posibles delitos, y otra son las conversaciones que caen en el ámbito del ‘cahuin’, que deberían quedarse en otro espacio”, indicó.

Matthei también destacó lo que considera una doble moral en torno a las filtraciones.

“Lo que sucede es que algunos se alegran cuando se filtran conversaciones de un lado y se indignan cuando lo hacen del otro. Deberíamos tener una postura clara: esto no es aceptable“, afirmó.

En cuanto a la postura del presidente Boric, la aspirante a La Moneda mostró su sorpresa por el cambio de actitud que ha mostrado el mandatario tras la filtración de los chats.

“Me llama la atención que el Presidente se haya referido a esto, él debiera estar por encima. Pero además hay un evidente cambio en su actitud (tras los chats), yo tengo hartos años ya en esto, entonces uno dice, ¿no se habrá enterado de algo más que lo haya hecho cambiar de actitud? La verdad es que no lo sanemos. Pero yo creo que Karol Cariola no tenía otra que renunciar y probablemente es mejor que lo hubiera hecho al principio”, señaló.

Sobre la situación de Karol Cariola, la exjefa comunal señaló que la diputada “no tenía otra opción que renunciar” a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tal y como lo anunció ayer.

“Probablemente, hubiera sido mejor que lo hubiera hecho al principio”, sostuvo, destacando el cambio en la relación entre el jefe de Estado y la parlamentaria: “Lo que parecía como una amistad, como un grupo joven que habían llegado todos juntos, había mucho cariño, en realidad no lo hay tanto”.

Por último, Matthei expresó su principal preocupación: “Aquí hay una investigación por posible corrupción, y eso es lo que más me preocupa, porque los chilenos están hartos de este tipo de situaciones”.