Matthei dice que Chile debería “estar en una guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado: “Es total y sin vuelta”

La candidata del Chile Vamos detalló su plan de seguridad para un eventual gobierno, que se ejecutaría en los primeros 100 días e incluye cerrar la frontera norte con tecnología militar, reestructurar las cárceles y desplegar 140 mil cámaras inteligentes en todo el país.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), endureció su discurso en materia de seguridad y crimen organizado, afirmando que Chile “debería estar en guerra total y sin vuelta” contra el narcotráfico.

Además, la abanderada advirtió, en conversación con Radio Biobío, que si el país pierde esa batalla, “no lo recuperaremos nunca más”.

La aspirante a La Moneda delineó parte de su estrategia de seguridad nacional, la cual —según dijo— sería prioridad durante los primeros 100 días de un eventual gobierno.

Su plan incluye cerrar la frontera norte, reformar el sistema carcelario y modernizar la vigilancia nacional con un despliegue masivo de tecnología.

“El 11 de marzo en la noche voy a estar en la frontera”

Matthei aseguró que su primera acción como Presidenta sería visitar la zona fronteriza, donde implementará un sistema de drones militares, cámaras inteligentes y monitoreo marítimo y aéreo.

El objetivo, dijo, es detener el ingreso de armas y drogas que actualmente “entran por botes y drones”.

“La frontera se va a sellar completamente con tecnología. No se trata de un dron cualquiera, sino de aviones no tripulados de nivel militar”, afirmó.

La candidata insistió en que Chile ha descuidado la vigilancia aérea y marítima, lo que —a su juicio— ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado.

Cárceles y control del crimen organizado

Matthei también anunció que su administración relicitara tres cárceles —Alto Hospicio, Rancagua y La Serena— cuyas concesiones vencen en enero de 2026.

Su objetivo es ampliar la capacidad penitenciaria y aislar a los internos más peligrosos, reduciendo su contacto con el exterior.

En esa línea, calificó el actual manejo de la delictualidad o como “fragmentado y débil”, y aseguró que “debiéramos estar en una guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Es una guerra total y es una guerra sin vuelta. Si ellos nos ganan, no vamos a recuperar nunca más nuestro país (…) lo que está haciendo el gobierno es una medallita por acá y otra medida por allá, y que en realidad los que están en guerra son ellos contra nosotros y nosotros nos estamos defendiendo con mata moscas”, sostuvo.

Estado de Excepción y narcoterrorismo

Respecto a la crisis de seguridad en La Araucanía y el norte del país, Matthei se mostró partidaria de mantener el Estado de Excepción, aunque recalcó que debe conservar su carácter “excepcional”.

“No tenemos otra alternativa. No se ha hecho el trabajo de detener a los líderes de los diez grupos terroristas identificados”, advirtió.

Asimismo, criticó la falta de voluntad política para enfrentar el problema, señalando que las autoridades aún “se niegan a llamar narcoterrorismo a lo que realmente es”.

Tecnología, no ley marcial

Consultada sobre las propuestas de otras candidaturas que abogan por instaurar un Estado de Sitio o incluso ley marcial, Matthei fue tajante: “Uno no necesita matar una mosca con un Exocet”.

En su lugar, propuso un sistema nacional de 140 mil cámaras con inteligencia artificial, capaces de reconocer rostros y patentes, desde Arica a Punta Arenas.

“Quien nada hace, nada teme”, comentó, defendiendo la instalación masiva de dispositivos de vigilancia.

Según explicó, esta red tecnológica permitiría reducir drásticamente los tiempos de respuesta policial y mejorar la persecución del crimen.