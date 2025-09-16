País gobierno

Matthei apunta contra Delpiano por calificación de “terrorismo en La Araucanía”: “Es una falta de respeto a las víctimas”

Por CNN Chile

16.09.2025 / 15:38

{alt}

La ministra de Defensa había asegurado en Tolerancia Cero que "yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien aseguró en Tolerancia Cero que no calificaría a algunas organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de terroristas.

“Yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista. Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile (…), rechazan la intromisión del Estado”, aseguró la ministra en el programa de CNN Chile.

Respecto a estos dichos, Matthei señaló a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- que “es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM”.

“La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”, sentenció la abanderada de oposición.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Programas completos ¿Siguen las altas temperaturas en Santiago? Revisa el pronóstico para este miércoles 17
Fiscalía confirma que pidió ampliación de la investigación de contra Monsalve a petición de su defensa
Usain Bolt demuestra que es humano: "Cuando subo las escaleras, me quedo sin aliento"
De la cancha al estudio de grabación: Futbolista se suma al “EA Sports FC 26″ como jugador y en la banda sonora
Matthei apunta contra Delpiano por calificación de "terrorismo en La Araucanía": "Es una falta de respeto a las víctimas"
El Superman de James Gunn aterriza en el streaming: Fecha de estreno en HBO Max y detalles