Matthei apunta contra Delpiano por calificación de “terrorismo en La Araucanía”: “Es una falta de respeto a las víctimas”

La ministra de Defensa había asegurado en Tolerancia Cero que "yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien aseguró en Tolerancia Cero que no calificaría a algunas organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de terroristas.

“Yo no catalogaría a la CAM como una organización terrorista. Ellos tienen un tema histórico con el Estado de Chile (…), rechazan la intromisión del Estado”, aseguró la ministra en el programa de CNN Chile.

Respecto a estos dichos, Matthei señaló a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- que “es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM”.

“La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”, sentenció la abanderada de oposición.