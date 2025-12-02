Matrimonio igualitario: Más de 7.500 parejas del mismo sexo se han casado en Chile desde que entró en vigor

La Región Metropolitana es la que lidera los matrimonios con un total de 4.105, siendo seguida por la de Valparaíso (988).

Desde que entró en vigencia el matrimonio igualitario, se han casado en Chile más de 7 mil parejas del mismo sexo.

Según datos del Registro Civil dados a conocer por Fundación Iguales, desde marzo de 2022 a septiembre de 2025 se han celebrado 7.558 matrimonios igualitarios: 4.240 entre mujeres y 3.318 entre hombres.

Al separar las cifras por regiones, la Región Metropolitana es la que lidera la lista con un total de 4.105 matrimonios igualitarios, siendo seguida por la Región de Valparaíso (988), del Biobío (371) y Antofagasta (309).

Desde Iguales señalaron que un dato significativo es que el 8,4% de estos matrimonios (635 parejas) ha declarado tener hijos/as en común, sumando 1.189 niñas y niños que hoy forman parte de familias diversas y legalmente reconocidas.

Por otra parte, desde la entrada en vigencia de esta legislación se han registrado 223 divorcios de parejas del mismo sexo, una cifra que representa apenas un 2,9% del total de matrimonios igualitarios celebrados en el país.

La fundación celebró estos datos como una señal de que el matrimonio igualitario ha sido una “herramienta concreta de igualdad, integración y justicia” para miles de familias. No obstante, desde la organización mostraron su preocupación ante el riesgo de retrocesos.

La directora ejecutiva de la Fundación Iguales, María José Cumplido, señaló que “estas cifras reflejan que el matrimonio igualitario no es una bandera ideológica, sino una realidad que ha transformado vidas (…). No podemos permitir que se retroceda”.