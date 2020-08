A tres años de la presentación del proyecto de matrimonio igualitario, una bancada transversal de parlamentarios se unieron a Fundación Iguales en un video con el que buscan enfatizar en la urgencia de avanzar en la iniciativa.

El proyecto fue presentado el 28 de agosto de 2017 por la ex presidenta Michelle Bachelet y hoy continúa en trámite tras haberse aprobado recientemente la idea de legislarlo en el Senado.

La “bancada por la diversidad”, compuesta por parlamentarios desde el PC hasta RN, busca junto a Iguales impulsar el avance de la ley a tres años de la jornada en que la ex mandataria firmara y enviara al Congreso el proyecto.

La presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, Alessia Injoque, dijo que “las parejas, familias y niños no pueden seguir esperando, el estado no puede seguir ignorando esta imperiosa necesidad de justicia e igualdad ante la ley”.

En tanto, la diputada Natalia Castillo (RD), impulsora de la “bancada por la diversidad”, expresó que “hijas e hijos de familias del mismo sexo hoy están en la completa indefensión al no ser reconocidos por el Estado. No tienen el derecho a exigir pensiones de alimentos o regímenes de visita. Avanzar en la aprobación de matrimonio igualitario es un acto de justicia con personas LGBT pero también con niñas, niños y adolescentes a los que no se les está respetando el derecho a conformar una familia”.

Desde RN, el diputado Sebastián Keitel afirmó que cree en la libertad “y esa convicción incluye la libertad de las personas para amar y contraer matrimonio. El Estado debe dar a todas las personas, parejas, familias y niños las mismas herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida”.

En la campaña participan Pablo Vidal (RD), Daniela Cicardini (PS), Karol Cariola (PC), Sebastián Keitel (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), Marcelo Díaz (UNIR), Erika Olivera (RN), Alfonso de Urresti (PS), Jaime Quintana (PPD), Vlado Mirosevic (PL), Miguel Crispi (RD), Juan Ignacio Latorre (RD), Ximena Rincón (DC), Matías Walker (DC), Maya Fernández (PS), Andrea Parra (PPD) y Natalia Castillo (RD).

Mira el video a continuación: