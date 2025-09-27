País puente alto

Toledo destaca logros en seguridad municipal en Puente Alto: Flota de camionetas pasará de 4 a 41 en menos de un año

Por Juan Andrés Galaz Pinto

27.09.2025 / 13:38

{alt}

El alcalde de Puente Alto detalló a CNN Chile los avances en seguridad y mejoras urbanas en la comuna, incluyendo la ampliación de la flota de camionetas de seguridad municipal y la recuperación de espacios públicos como áreas verdes que antes eran microbasurales.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, conversó con CNN Chile sobre los recientes avances en seguridad y mejoras urbanas en la comuna.

Toledo destacó que, al asumir la municipalidad, encontraron un déficit de 13.000 millones de pesos en la corporación y solo cuatro camionetas operativas en la seguridad municipal.

Hoy, a nueve meses de su llegada al municipio, la comuna cuenta con 21 camionetas, y recientemente se aprobó la adquisición de 20 vehículos adicionales, alcanzando un total de 41, según informó el alcalde.

Además, la gestión municipal ha implementado torres de iluminación en distintos puntos de la comuna, con 88 de 144 torres ya instaladas, con el objetivo de recuperar espacios que históricamente permanecían oscuros.

También se han erradicado 51 microbasurales, transformándolos en áreas verdes.

“El problema de los vecinos es que sienten que el Estado, la municipalidad y los políticos no llegan. La realidad de uno no cambia: pasajes sin pavimentar por décadas, veredas rotas, microbasurales. Necesitamos reencantar a la gente con lo más simple: la vida cotidiana del ciudadano a pie. Por eso hemos estado enfocados en mejorar la calidad de vida”, afirmó Toledo.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

Mundo Vietnamita entra al Guinness con las uñas más largas del mundo: Superan los 5,9 metros
Petro responde a EEUU que la retirada de su visado viola las normas de inmunidad de la ONU
Qué significa el cambio en tarifa de verano de Aguas Andinas y a quiénes afecta
“Su único legado es la crisis penitenciaria”: Gendarmes denuncian falta de apoyo del Gobierno tras nueva amenaza a Gendarme
Toledo destaca logros en seguridad municipal en Puente Alto: Flota de camionetas pasará de 4 a 41 en menos de un año
“Entiendo que busque estrategias de campaña, pero es una polémica artificial”: Jara critica a Matthei por condicionar Ley de Presupuesto 2026