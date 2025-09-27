Toledo destaca logros en seguridad municipal en Puente Alto: Flota de camionetas pasará de 4 a 41 en menos de un año

El alcalde de Puente Alto detalló a CNN Chile los avances en seguridad y mejoras urbanas en la comuna, incluyendo la ampliación de la flota de camionetas de seguridad municipal y la recuperación de espacios públicos como áreas verdes que antes eran microbasurales.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, conversó con CNN Chile sobre los recientes avances en seguridad y mejoras urbanas en la comuna.

Toledo destacó que, al asumir la municipalidad, encontraron un déficit de 13.000 millones de pesos en la corporación y solo cuatro camionetas operativas en la seguridad municipal.

Hoy, a nueve meses de su llegada al municipio, la comuna cuenta con 21 camionetas, y recientemente se aprobó la adquisición de 20 vehículos adicionales, alcanzando un total de 41, según informó el alcalde.

Además, la gestión municipal ha implementado torres de iluminación en distintos puntos de la comuna, con 88 de 144 torres ya instaladas, con el objetivo de recuperar espacios que históricamente permanecían oscuros.

También se han erradicado 51 microbasurales, transformándolos en áreas verdes.

“El problema de los vecinos es que sienten que el Estado, la municipalidad y los políticos no llegan. La realidad de uno no cambia: pasajes sin pavimentar por décadas, veredas rotas, microbasurales. Necesitamos reencantar a la gente con lo más simple: la vida cotidiana del ciudadano a pie. Por eso hemos estado enfocados en mejorar la calidad de vida”, afirmó Toledo.