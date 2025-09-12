“Máster Pino-chef”: Indignación en Talca por fonda en colegio que alude al régimen

En concreto, una imagen comenzó a circular en redes donde se ve la fonda Máster Pino-chef, en el marco de una fiesta de la chilenidad en el Colegio Concepción de la capital del Maule.

Indignación generó en Talca una fonda escolar que hizo alusión directa al régimen de Augusto Pinochet.

En concreto, una imagen comenzó a circular en redes donde se ve la fonda “Máster Pino-chef: Un golpe de sabor”, en el marco de una fiesta de la chilenidad en el Colegio Concepción de la capital del Maule.

Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Talca, Myrna Troncoso, afirmó que “nuestra agrupación condena la instalación de un lienzo en una de las fondas escolares del Colegio Concepción que contiene una imagen del dictador Pinochet, ofendiendo la memoria histórica del país a solo un día del aniversario del sangriento 11 de septiembre”.

“Rechazamos tajantemente cualquier manifestación que trivialice hechos dolorosos de nuestra historia reciente y la incesante y difícil búsqueda de verdad y justicia por parte de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura en general”, se agregó.

Troncoso emplazó al establecimiento a “sancionar a estudiantes y apoderados responsables y a evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan”.

Colegio responde

A través de un comunicado, el Colegio Concepción de Talca se refirió al hecho.

“Se aplicarán las medidas correspondientes, de acuerdo con lo que establece nuestra normativa interna. No obstante, la difusión de este hecho afecta la imagen de nuestra comunidad educativa y no refleja los valores institucionales que nuestro colegio promueve y resguarda”, indicaron, según consignó Radio Biobío.

En esa línea, afirmaron que el establecimiento “promueve los valores del humanismo laico y, en consecuencia, jamás avalará mensajes de odio ni expresiones contrarias a la sana convivencia escolar”.

“Lamentamos profundamente esta situación y el daño que pudo haber causado en nuestros apoderados, quienes confiamos valoran el esfuerzo diario de toda la comunidad educativa por resguardar un ambiente de respeto, fraternidad y formación integral”, concluyeron.