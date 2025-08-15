Más del 50% son colombianos: Gobierno expulsa a 281 médicos extranjeros por emitir licencias médicas falsas

Luis Eduardo Thayer, director de Sermig, explicó que la decisión responde a incumplimientos evidentes y que continuará la detección de casos fraudulentos.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) confirmó la expulsión de 281 médicos extranjeros sancionados por emitir licencias médicas sin respaldo legal. La medida se suma a las acciones de la Suseso, Compin y la Contraloría para detectar a emisores fraudulentos.

Más del 50% de los profesionales sancionados son colombianos.

Los médicos con residencia temporal o definitiva tendrán revocados sus permisos y deberán abandonar el país, mientras que quienes estaban en proceso de residencia tendrán sus solicitudes rechazadas.

Los profesionales en situación irregular serán expulsados y se impedirá el ingreso a quienes ya se encontraban fuera de Chile.

Luis Eduardo Thayer, director de Sermig, explicó que la decisión responde a incumplimientos evidentes y que continuará la detección de casos fraudulentos.

“Las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas, pero quienes incumplen la ley deben ser sancionados”, señaló.

Además, destacó que el trabajo conjunto con Suseso demuestra que la coordinación entre instituciones del Estado genera resultados.