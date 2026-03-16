Más de 2.900 detenidos deja megaoperativo policial desplegado el fin de semana

De los detenidos, 2.411 son hombres y 494 mujeres, incluyendo ocho personas vinculadas a homicidios, 174 por robos violentos con intimidación y 66 por delitos sexuales.

Durante los operativos de seguridad realizados entre el 12 y el 14 de marzo, las fuerzas policiales del país detuvieron a un total de 2.905 personas.

Así lo informó la Presidencia durante la visita del mandatario José Antonio Kast a la región de Arica y Parinacota, en el marco del “Plan Escudo Fronterizo”.

De los detenidos, 2.411 son hombres y 494 mujeres, incluyendo ocho personas vinculadas a homicidios, 174 por robos violentos con intimidación y 66 por delitos sexuales.

El balance de detenidos

En el detalle de los operativos, Carabineros reportó 1.328 arrestos, de los cuales 1.087 se realizaron en regiones y 241 en la Región Metropolitana.

Entre los detenidos, 1.260 son chilenos, mientras que el resto proviene de países como Venezuela, Bolivia, Colombia y Perú.

Durante estas diligencias se incautaron 421 kilos de marihuana, 244 kilos de ketamina, cuatro vehículos y siete armas de fuego.

Por su parte, la Policía de Investigaciones detuvo 1.577 personas, incluidas por homicidio, secuestro, robo con intimidación, violación y abuso sexual, así como delitos relacionados con tráfico y microtráfico de drogas.

En estos procedimientos, la PDI confiscó más de 684 kilos de drogas, incluyendo clorhidrato de cocaína, cannabis procesada y cocaína base, junto con 16 armas de fuego y 20 vehículos.

Ministra Steinert

En el marco de estos resultados, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró que las acciones no se detendrán.

“No vamos a parar, es más, vamos a unir a otras instituciones del Estado, para que los autores de delitos enfrenten a la justicia. Vamos a sumar a la policía marítima y otros actores para que esto no pare”, afirmó.

Además, destacó el trabajo de las fuerzas policiales: “Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país. Quiero agradecer especialmente al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones por el esfuerzo realizado”.

Por su parte, el presidente Kast hizo un llamado directo a quienes tienen asuntos pendientes con la justicia para que regularicen su situación.

“El que esté prófugo de la justicia, lo encaramos a presentarse para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”, enfatizó.

Según indicaron desde Presidencia, el comité de seguridad encabezado por Kast, junto a los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Seguridad, busca descentralizar la toma de decisiones, supervisar directamente la situación en la frontera norte y coordinar de manera más efectiva los operativos de Carabineros y la PDI, en el marco del Plan Escudo Fronterizo.