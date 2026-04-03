Más de 162 mil vehículos salieron de la RM en inicio de Semana Santa: 28 detenidos y 2 muertos, según balance de Carabineros

En el marco de estos controles, el general Víctor Vielma, jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial detalló que se fiscalizó a más de 13.500 conductores y se realizaron cerca de 2.900 exámenes de alcohol y drogas.

Un intenso flujo vehicular marcó el inicio del fin de semana largo de Semana Santa, con más de 162 mil vehículos que salieron desde la Región Metropolitana hacia distintos puntos del país, según el balance entregado por Carabineros.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, detalló que este aumento en los desplazamientos motivó un amplio despliegue preventivo a nivel nacional.

“Salieron desde la Región Metropolitana más de 162 mil vehículos a diferentes partes del país. A raíz de este volumen de personas, como institución desplegamos servicios preventivos a nivel nacional”, señaló.

En el marco de estos controles, se fiscalizó a más de 13.500 conductores y se realizaron cerca de 2.900 exámenes de alcohol y drogas.

Como resultado, 28 personas fueron detenidas: 21 por conducir bajo los efectos del alcohol y siete bajo la influencia de drogas.

“Producto de esta acción de fiscalización detuvimos a 21 personas bajo los efectos del alcohol y siete conductores bajo los efectos de la droga”, precisó Vielma.

Además, se cursaron más de 300 infracciones, principalmente por exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad y ausencia de sistemas de retención infantil.

“Todas ellas están asociadas a conductas que son causas de siniestros viales y de personas fallecidas”, advirtió.

En cuanto a la accidentabilidad, se registraron 32 siniestros viales a nivel nacional, con más de 10 personas lesionadas. Sin embargo, el balance también dejó víctimas fatales.

“Debo informar que resultaron dos personas fallecidas producto de atropellos, en la Región Metropolitana y en la Región de Antofagasta”, indicó.

Pese al despliegue policial, la autoridad recalcó que el llamado principal es a la responsabilidad de los usuarios de las vías.

“El llamado es a conductores, pasajeros y peatones a adoptar medidas de autocuidado para no lamentar estas cifras”, sostuvo.

Carabineros informó que los controles continuarán durante todo el fin de semana largo.