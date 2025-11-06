Más de 17 mil hogares sin luz en Santiago: Las Condes y La Reina lideran los cortes por el sistema frontal

Las interrupciones de suministro eléctrico se producen en medio de un sistema frontal que ha provocado intensas precipitaciones y ráfagas de viento en la capital.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 17 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico durante la noche de este jueves.

Según el reporte dinámico del organismo, actualizado a las 20:00 horas, las comunas más afectadas son Las Condes, con 7.055 hogares sin luz, y La Reina, con 6.351.

Ambas zonas desplazaron a Puente Alto, que en los primeros registros lideraba la lista, pero que ahora muestra una importante mejora con solo 1.036 clientes aun sin servicio.

Otras comunas con altos niveles de afectación son Ñuñoa (4.149), Pirque (4.438), Peñalolén (2.487) y Macul (2.143). En tanto, Vitacura contabiliza 1.457 usuarios sin suministro, mientras que en Providencia son 1.579.

Más al norte, Curacaví y Recoleta reportan 1.025 y 193 hogares sin energía, respectivamente. En otras comunas como La Florida, Huechuraba, Lampa, Peñaflor, María Pinto, San Bernardo, La Pintana y Santiago, las interrupciones son menores, con cifras que varían entre los 3 y 91 clientes afectados.