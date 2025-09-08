Constanza Martínez (FA): “José Antonio Kast perdió la oportunidad de estar del lado de la democracia”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, conversó con CNN Chile Radio sobre las recientes polémicas políticas, analizando la reacción de José Antonio Kast ante la revelación de una presunta red de bots y "fake news" que afectaría a las campañas de Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió en conversación con CNN Chile Radio a las polémicas que han marcado la pauta política, particularmente la revelación de un reportaje que denuncia la existencia de una red de bots que estaría afectando las campañas de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

En su análisis, Martínez criticó la reacción del candidato José Antonio Kast, a quien señaló por no condenar esta práctica y, en cambio, haber “armado una nueva ‘fake news'”.

¿Qué dijo la presidenta del Frente Amplio?

La presidenta del Frente Amplio manifestó que la actitud de Kast, a quien no se ha comprobado una conexión directa con la red, es preocupante. “Sus palabras no fueron de responsabilidad o ni siquiera de preocupación, no descartó que esto era una mala práctica, de hecho, simplemente armó una nueva ‘fake news’”, afirmó.

Martínez sostuvo que la desinformación es una estrategia utilizada por la “ultraderecha” para “modificar el debate”, ensuciándolo y polarizando a la opinión pública. “Kast lo que genera es división, lo que genera es un debate sucio, porque al final cuando uno responde en torno a una mentira nuevamente, lo que hace es ensuciar el debate”, aseveró.

La dirigente frenteamplista enfatizó que este tipo de acciones “requieren un nivel de sofisticación que es alto y que hoy día horadan nuestra democracia y que a nivel mundial han modificado elecciones”, citando casos como los de Bolsonaro en Brasil y elecciones en Estados Unidos y Argentina.

#CNNChileRadio | Constanza Martínez, presidenta del FA, por red de bots y a los cuestionamientos hacia José Antonio Kast por su presunta responsabilidad: “Sus palabras no fueron de responsabilidad, ni de preocupación, ni descartó que esto era una mala práctica, sino que instaló… pic.twitter.com/uciUVwZRys — CNN Chile (@CNNChile) September 8, 2025

Álgidos debates en el Congreso

La entrevista también abordó la reciente discusión en la Cámara de Diputados sobre la ley de voto obligatorio. Martínez expresó el apoyo del Frente Amplio a la medida, pero con la salvedad de la multa, la cual consideran que debería ser “del marco más bajo” para no afectar a los sectores más precarizados y a los adultos mayores.

Sobre la situación que derivó en la salida de parlamentarios de oposición del hemiciclo, la presidenta del partido oficialista lo calificó como un acto “desproporcionado”, asegurando que es una muestra de la complejidad de legislar en un Congreso sin mayoría. No obstante, salió en defensa de la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paula Lobos. “La ministra Lobos ha dado también todas las garantías de poder dar un debate racional y también escuchando a todas las partes”, indicó.

En cuanto a la agenda valórica, Martínez fue enfática en señalar que las discusiones sobre temas como la eutanasia y el aborto no deben ser reducidas a una cuestión de valores personales. “Son asuntos de salud pública que tienen que ser debatidos en torno a un estado laico donde se respeten las distintas visiones”, puntualizó.

Para cerrar, la presidenta del Frente Amplio manifestó su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara, destacando que es “una maestra en los debates” y que ha priorizado el trabajo en terreno, lo que considera “un tremendo avance” para su proyecto. “Ella muestra esperanza, muestra un proyecto político, logra unificar a nueve partidos distintos y, además, es una maestra en los debates”, concluyó.