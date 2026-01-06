Frente Amplio cuestiona apoyo de Kast a Trump tras captura de Maduro: “Una posición servil que pone en riesgo nuestra soberanía”

En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Frente Amplio cuestionó el apoyo de José Antonio Kast a la postura de Donald Trump frente a Venezuela. Advirtió que alinearse con esa doctrina amenaza los recursos naturales y rompe una tradición diplomática de Chile.

En medio del debate político por la situación en Venezuela y las recientes declaraciones de líderes internacionales, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó en CNN Chile Radio las reacciones en Chile frente a la postura del expresidente estadounidense Donald Trump y el respaldo expresado por José Antonio Kast.

La dirigente cuestionó duramente el apoyo del líder republicano chileno a la visión de Trump respecto de Venezuela, señalando que se trata de una alineación que, a su juicio, rompe con la tradición diplomática del país y abre riesgos para la soberanía nacional.

Lee también: “Klaus Schmidt-Hebbel, ‘soy adulto mayor y no corresponde dejar de pagar contribuciones’“

¿Qué dijo sobre la postura de Kast?

Martínez calificó la doctrina impulsada por Donald Trump hacia América Latina como una amenaza al derecho internacional y cuestionó que figuras políticas chilenas respalden ese enfoque.

“El nivel de posición servil que está teniendo nuestra autoridad electa es muy preocupante”, afirmó, en referencia a Kast. Agregó que validar intervenciones unilaterales en otros países “rompe una tradición en materia internacional de Chile que es de larga data” y advirtió que “son posiciones que van a envejecer mal”, recordando la postura crítica que tuvo el expresidente Ricardo Lagos frente a la invasión a Irak.

Desde el Frente Amplio, la preocupación se centra en la retórica de Trump sobre los recursos naturales de la región y su visión de América Latina como un área de influencia estratégica.

“Cuando Trump dice que Latinoamérica va a tener un trato especial, se ponen en riesgo nuestros recursos naturales, se pone en riesgo el litio, el cobre, se pone en riesgo nuestra soberanía”, sostuvo Martínez, cuestionando si una eventual administración de Kast priorizaría alineamientos ideológicos por sobre los intereses del Estado de Chile.