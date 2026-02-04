País política

Marta Larraechea, exprimera dama, es internada en hospital de San Antonio tras complicaciones de salud

Según información preliminar, su ingreso al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso, se produjo tras un paro cardiorrespiratorio, mientras se encontraba compartiendo con su familia en el litoral central.

La exprimera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se encuentra internada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

De manera preliminar, segun informó Radio Biobío, su ingreso al recinto hospitalario se debió a un paro cardiorrespiratorio. El episodio ocurrió en medio de sus vacaciones en el litoral central junto a su familia, por lo que en primera instancia fue atendida en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Santo Domingo, para luego ser trasladada al Hospital Claudio Vicuña.

En el lugar se encuentra su entorno más cercano, además de la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros.

Cabe destacar que el pasado 7 de enero, la exprimera dama se reunió con la abogada y esposa del mandatario electo José Antonio Kast, María Pía Adriasola. En dicha instancia, Larraechea compartió su experiencia en la creación y desarrollo del Museo Interactivo Mirador (MIM).

Noticia en desarrollo…

