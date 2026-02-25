País Monumento baquedano

Mario Desbordes por monumento a Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva donde originalmente se instaló”

Por CNN Chile

25.02.2026 / 10:31

El alcalde de Santiago también apuntó al Consejo de Monumentos Nacionales, organismo que este miércoles tomará la decisión, afirmando que "está muy politizado".

Este miércoles, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al eventual regreso del monumento al general Baquedano a la plaza del mismo nombre.

El jefe comunal abordó la medida ad portas de la decisión que esta misma jornada deberá tomar el Consejo de Monumentos Nacionales.

En entrevista con Radio Duna, Desbordes partió señalando que “lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”.

En esta línea, apuntó al Consejo, acusando que “es muy complejo trabajar con ellos (…). Hay una visión bien compleja de algunos integrantes que al final termina trabando muchos proyectos”.

También aseguró que los miembros de esta instancia están “politizados”. “Está bien politizado el Consejo, desde quien lo preside para abajo“, dijo, instándolos a tener una “visión más amplia”.

“Creo que debe estar ahí el general Baquedano y estoy totalmente de acuerdo con Jaime Bellolio. Ahora, si es el 15 de marzo, 20 de marzo o 10 de marzo, los dos presidentes pueden asistir igual, se les invita igual (…). Así que no hay ningún problema”, cerró.

