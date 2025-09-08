Desbordes reitera compromiso con Matthei y arremete contra el PC con controversial comparación: “Son tan peligrosos como los nazis”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que el PC es “tan peligroso y tóxico como los nazis en el origen” y lo calificó como un partido "no democrático". El jefe comunal enmarcó sus declaraciones en la carrera presidencial, señalando que el "adversario está a la izquierda".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), generó una fuerte controversia en el ámbito político nacional tras emitir duras críticas contra el Partido Comunista (PC). En una entrevista con T13 Radio, el jefe comunal no solo puso en duda las credenciales democráticas de la colectividad, sino que además realizó una polémica comparación con el nazismo.

El también ex ministro afirmó que el PC “es tan malo, tan peligroso, tan tóxico como los nazis en el origen”. Desbordes sostuvo que la colectividad liderada por Lautaro Carmona “no es un partido democrático”, sugiriendo que solo ha evitado una dictadura por no haberlo conseguido. “Acá en Chile asumen supuestas credenciales democráticas porque no han logrado entablar la dictadura, no más por eso, pero lo han intentado”, señaló.

Análisis de la carrera presidencial

Las declaraciones de Desbordes se enmarcan en un análisis sobre la actual carrera presidencial, donde reiteró su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei. El alcalde, quien ha sido un activo promotor de la campaña de la exalcaldesa de Providencia, indicó que no está de acuerdo con los conflictos internos en el sector de la oposición y fue enfático en definir a su adversario político.

“Para mí el adversario está a la izquierda”, afirmó Desbordes, agregando que “no se me pasa por la cabeza que nosotros pudiéramos olvidar que tenemos una candidata comunista (Jeannette Jara) al otro lado, ni más ni menos”.

El jefe comunal valoró el rol de los nuevos asesores de campaña de Matthei, Juan Sutil y Juan Antonio Coloma, a quienes calificó como “dos monstruos en términos de gestión, de capacidad, de política, de muñeca”, y destacó que han ayudado a “ordenar un poquito más el discurso” de la candidata. Además, respaldó el giro hacia el centro de la campaña de Matthei, considerándolo “razonable” para atraer a votantes de Demócratas, Amarillos y, especialmente, a independientes que buscan estabilidad política y un país que avance.

Las declaraciones de Desbordes, al equiparar al Partido Comunista con una de las ideologías más repudiadas de la historia, marcan una escalada en la retórica de la contienda electoral y reafirman la polarización ideológica que define el actual escenario político en Chile.