La exministra Mariana Aylwin (Amarillos) se abrió a la posibilidad de crear un pacto electoral con el Partido Republicano (PLR) con el fin de apoyar a un candidato único de la oposición.

Hace tres semanas, la senadora y presidenta Demócratas, Ximena Rincón, manifestó que si Republicanos “deja la lógica trasnochada de (José Antonio) Kast”, podrían construir un bloque político con ellos. En ese sentido, destacó que, en la actualidad, dichos militantes “no son los mismos que nos hicieron fracasar en el proceso constitucional” de 2023. No obstante, indicó que esta unión dependerá del comportamiento de ellos.

Este sábado, en entrevista con La Tercera, se le consultó a la también exdiputada por la posibilidad que planteó la parlamentaria, quien también integra una fuerza de centro. “Depende dónde y para qué. Yo no me uniría con Republicanos para cualquier cosa. Pero si hay un candidato de la oposición que sea apoyado desde Republicanos hasta Demócratas, no tengo problema”, contestó.

Bajo ese punto, Aylwin recalcó “algo que puede no ser popular, pero Republicanos es un partido democrático”. Sin embargo, también fue enfática: “No me gustan, me siento lejos (de ellos)”.

De todos modos, la exministra insistió que la unión de fuerzas políticas puede ocurrir en caso de existir objetivos en común. “Por ejemplo, el objetivo de derrotar la propuesta de la Convención unió desde Demócratas hasta Republicanos”, añadió.

La búsqueda de identidad

Otro aspecto que abordó brevemente Mariana Aylwin fue la identidad de Amarillos por Chile. Esto luego que distintas fuerzas políticas, especialmente del oficialismo, han afirmado que la colectividad presidida por el diputado Andrés Jouannet tiene una alineación más cercana a la derecha que del centro.

“Si estamos en el centro político, tenemos que buscar una identidad ahí. No es estar en un espacio geométrico, es tener un perfil claro, que de repente puede estar a un lado y de repente puede estar al otro lado, pero desde una identidad”, comentó.