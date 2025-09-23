Vicepresidenta de la UDI sobre dichos de Artés: “Me preocupa la actitud que va a tomar la izquierda cuando sea oposición”

María José Hoffmann se refirió a las declaraciones del candidato presidencial, quien sugirió que las calles podrían "botar" un eventual gobierno de José Antonio Kast. También insinuó que la izquierda radical podría volver a adoptar ese discurso una vez fuera del poder.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se refirió en duros términos a las recientes declaraciones del candidato presidencial Eduardo Artés, quien sugirió que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría ser “botado” por la movilización social en las calles.

¿Qué dijo María José Hoffmann?

En una entrevista con CNN Chile Radio, Hoffmann calificó los dichos de Artés como el “típico relato octubrista” que, a su juicio, ha contribuido a la división del país. No obstante, su mayor preocupación no reside en la figura de Artés, sino en lo que su discurso representa para el futuro de la izquierda chilena.

#CNNChileRadio | Vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann y controversial declaración de Eduardo Artés: “No tiene mucha importancia lo que diga, lo que me preocupa es si lo piensa solo él o si lo opina el resto de la izquierda” 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/EjblineC8N — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2025

¿Un “relato octubrista” que podría volver?

Aunque las palabras de Artés generaron una crítica transversal, incluso desde sectores de la propia izquierda, la vicepresidenta de la UDI expresó su inquietud sobre si este tipo de mentalidad podría volver a prevalecer en el oficialismo una vez que dejen el poder.

“A mí lo que me preocupa es lo que está detrás de lo que él dice. Si esto es una afirmación que solo piensa este grupo, este candidato medio extremo, o es la actitud que va a tomar la izquierda cuando vuelva a la oposición”, sostuvo Hoffmann.

Para la vicepresidenta gremialista, la verdadera prueba de fuego para el sector del Presidente Gabriel Boric será ver si son capaces de mantener la moderación de su discurso una vez que no estén en el Gobierno. “Vamos a tener a la izquierda nuevamente en la calle, tal como lo hicieron cuando quisieron destituir dos veces al presidente Piñera, cuando no quisieron llegar a ni un acuerdo”, dijo.

En este sentido, Hoffmann enfatizó la importancia de la unidad en la oposición para asegurar la gobernabilidad y enfrentar eventuales crisis sociales en un futuro gobierno. “Necesitamos un gobierno que sea capaz de generar esos puentes en el Congreso y con mayor razón necesitamos esa mayoría en el Congreso“, concluyó.