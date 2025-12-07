Emiten aviso de marejadas desde Arica hasta el Golfo de Arauco: Revisa fechas y zonas afectadas

El fenómeno se registrará entre el lunes 8 y el miércoles 10 de diciembre en gran parte del norte y centro del país, además del Archipiélago Juan Fernández. La Armada llamó a evitar acercarse a sectores rocosos y no ingresar al mar durante el evento.

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) emitió un aviso de marejadas que afectará a las costas del norte y centro del país, desde Arica hasta el Golfo de Arauco, en la región del Bío Bío. El fenómeno también incluirá al Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo al informe, el evento se desarrollará entre el lunes 8 y el miércoles 10 de diciembre, aunque con fechas de término diferentes según la zona.

¿Cuándo comienzan y terminan las marejadas?

Servimet indicó que las marejadas iniciarán durante la madrugada del lunes 8 de diciembre tanto en el tramo Arica – Golfo de Arauco como en Juan Fernández.

El término del evento está previsto para:

Archipiélago Juan Fernández: martes 9 de diciembre.

martes 9 de diciembre. Arica a Golfo de Arauco: miércoles 10 de diciembre.

La autoridad marítima advirtió que los horarios de pleamar serán los de mayor impacto, repitiéndose dos veces al día:

Arica a Golfo de Arauco: entre 01:00 y 03:00 horas, y entre 13:00 y 15:00 horas.

entre 01:00 y 03:00 horas, y entre 13:00 y 15:00 horas. Archipiélago Juan Fernández: entre 01:00 y 03:00 horas, y entre 13:00 y 15:00 horas.

La Armada hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia durante el evento y a evitar acercarse a sectores rocosos o zonas de rompiente.

Asimismo, solicitó no ingresar al mar mientras duren las marejadas y abstenerse de realizar actividades náuticas y deportivas sin autorización.